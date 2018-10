Buriram, Dovizioso in fiducia: «Nei test non siamo andati male»

«La pista di Buriram è molto particolare e non ci abbiamo mai corso per cui sarà una situazione nuova per tutti. Nei test di febbraio qui in Tailandia non eravamo messi male, anzi, ma adesso credo che siamo molto più competitivi di quanto non fossimo all'inizio della stagione». Andrea Dovizioso confida di poter disputare una bella gara in Thailandia, dove si consumano le sue ultime chance di guastare i programmi di Marc Marquez, lanciato verso il bis iridato della MotoGp. Purtroppo per Ducati il team non arriva in Asia nel pieno delle sue forze, causa i postumi dell'incidente occorso a Jorge Lorenzo ad Aragon. Il piede destro è ancora gonfio e dolorante, ma lo spagnolo proverà a correre: «Non sono ancora al 100%, il mio piede è ancora molto gonfio e non so quanto dolore sentirò e se riuscirò a mettermi lo stivale, ma voglio comunque provare a correre qui in Thailandia».

