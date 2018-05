Dovizioso-Ducati fino al 2020: «Orgoglioso di questo rinnovo»

«È stata una trattiva importante, è servito tempo per essere a posto su tutti i dettagli, ma è normale quando si tratta di un contratto importante. Sono orgoglioso». Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso commenta così il suo rinnovo con la scuderia di Borgo Panigale fino al 2020. «Nel 2017 abbiamo fatto una stagione strepitosa, ma ora vogliamo fare qualcosa di più -aggiunge il 32enne forlivese-. Abbiamo davanti tanto tempo, tre stagioni, dipenderà da noi ottenere l'obiettivo del titolo Mondiale». «Chi al mio fianco? Non ho mai messo i veti o obblighi, non è nel mio stile. Dico quello che penso, ma la scelta alla fine è della Ducati -sottolinea Dovizioso-. In questo momento credo che le possibilità maggiori le abbiano Petrucci e Miller, se resta Lorenzo non è un problema».



© RIPRODUZIONE RISERVATA