Silverstone, Dovizioso è fiducioso: «Ducati veloce, saremo competitivi»

di Redazione Sport

«La Ducati è abbastanza veloce su tutti i circuiti e quindi penso di essere competitivo anche qui anche se il tracciato è lungo, c'è un asfalto nuovo e quindi non sappiamo come si comporteranno le gomme». Lo ha detto Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del giovedì a Silverstone, sede domenica del Gp di Gran Bretagna MotoGp, che lanno scorso aveva vinto. Molto ottimista il suo compagno di squadra in Ducati, Jorge Lorenzo, vincitore in Austria su Marc Marquez. «È un buon momento per noi, tra l'ultima vittoria e gli ottimi test fatti a Misano. Questo tracciato mi piace tantissimo, ma sarà importante avere un buon meteo perchè io spero di partecipare ad una squadra asciutta», ha affermato, sottolineando poi di sperare di proseguire nella nuova tradizione, che quest'anno lo vede vincitore in tutte le gare dominate nel 2017 da Dovizioso. 2Spero di arrivare a sei vittorie«, ha detto Lorenzo.



«Sulla carta possiamo essere più forti qui a Silverstone rispetto alle ultime gare e all'Austria. L'anno scorso siamo andati bene ed è un piacere guidare su un circuito dove si è forti». Così Valentino Rossi in conferenza stampa a Silverstone, dove domenica si corre il Gp di Gran Bretagna, 11/a prova del Mondiale MotoGp. «L'anno scorso abbiamo avuto sempre sole, difficile che si ripeta ma speriamo che sia asciutto in gara e speriamo di essere più forti che nelle ultime corse», ha aggiunto il pilota della Yamaha, terzo l'anno scorso nel gp inglese. Rossi si augura di disputare una gara 'asciuttà, non ritenendo che la sua Yamaha possa migliorare molto rispetto alle avversarie su una pista bagnata. «Una volta le condizioni di bagnato modificavano molto le prestazioni della moto e spesso un pilota non molto veloce poteva rendere meglio - ha aggiunto ., ma ora i grandi specialisti non ci sono più e i piloti 'fortì lo sono sempre. A me piace il bagnato ma le nostre prestazioni l'anno scorso in quelle condizioni non sono state buone. Per il 2018 non lo so, non p mai capitato. Meglio comunque l'asciutto, mi diverto decisamente di più».

