Ducati, vittoria made in Naples: il segreto della pinna contestata

di Pino Taormina

Scacco matto. Flavio Farroni, Francesco Timpone e Aleksandr Sakhnevych, tutti ricercatori in meccanica applicata e dinamica del veicolo presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico III e fondatori dello spin off Megaride, hanno creato l'arma in più che fa sognare la Ducati. Il marchio italiano sogna, grazie alla «pinna» o «cucchiaio», che ha tanto di made in Napoli: sogna di poter interrompere la dittatura giapponese nella MotoGp che dura dal 1973 e che è stata interrotta solo una volta, nel 2007, dalla Ducati di Casey Stoner. «Il ricorso presentato (e respinto, ndr) dagli altri team antagonisti della Ducati e di Dovizioso dopo il successo in Qatar ha costretto il team di Borgo Panigale a svelare il nostro nome e il nostro ruolo: Ducati ha lavorato a questo componente utilizzando le informazioni termiche fornite dai nostri software, è uno spoiler che viene impiegato in chiave termodinamica, in ottica di ottimizzazione dei flussi termici che vanno quindi a far lavorare la gomme posteriore nell'intervallo termico tale da massimizzare l'aderenza e minimizzare l'usura», spiega tutto d'un fiato il ceo Farroni.



La MotoGp è andata in fibrillazione, come avviene per ogni novità. «La pinna ha un effetto termico, raffredda la gomma perché la gomma generando energia a terra rischia di surriscaldarsi troppo e ridurre la sua performance - spiega ancora Farroni - Con quell'appendice aerodinamica vengono creati dei flussi d'aria che raffreddano la gomma. Temono, gli altri, che sia montata per una ragione aerodinamica ma a Losanna sono stati forniti report tecnici che dimostrano il contrario». Un bel braccio di ferro, non c'è che dire. «Se gli altri copieranno? Sicuro, lo faranno. Magari già in questo Gp in Argentina. Ma devono stare attenti anche nel copiare perché se lo fanno male, la gomma o la ghiacci o non la raffreddi abbastanza. Non basta piazzare la pinna là sotto: per avere un effetto chirurgico, tutto si gioca sui gradi, due o tre gradi sbagliati e la gomma va ko...». E lasciano capire che le prossime ore saranno di gran lavoro per i tecnici Ducati impegnati con il circuito di Termas de Rio Hondo. «È evidente che la pinna va sistemata tenendo conto di fattori climatici, della temperatura della pista e di tanti altri elementi. Alla base c'è un modello termico di gomma che nasce da 10 anni di ricerca universitaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

