Motogp, l'addio di Fenati: «Non torno a correre, finisco gli studi»

di Redazione Sport

«Chiedo scusa a tutti, soprattutto ai bambini. Non volevo fargli del male ma solo fargli capire che doveva smetterla. Comunque non lo rifarei. A mente fredda dico che non voglio tornare a correre. Voglio finire gli studi». Romano Fenati pensa a voltare pagina dopo il gesto folle sulla pista di Misano: il 22enne pilota marchigiano, in un'intervista a Sport Mediaset, dice di voler lasciare il mondo delle due ruote e tornare sui banchi di scuola per completare gli studi.

