Gp di Catalogna, dominio di Lorenzo: sul podio anche Marquez e Rossi

Jorge Lorenzo conferma il suo magic moment e va a vincere anche sul circuito di Montmelò. Lo spagno della Ducati, che scattava dalla pole, ha colto sul circuito catalano la sua 46esima vittoria nella classe regina, lasciandosi alle spalle il futuro compagno di squadra Marc Marqeuz e un ottimo Valentino Rossi, che scala la classifica dalla settima casella con cui era scattato al via. Andrea Dovizioso è caduto prima di metà gara, quando viaggiava in terza posizione con la sua Ducati.



Fuori dal podio, il quarto posto è stato conquistato da Cal Crutchlow (Honda), il quinto è andato a Daniel Pedrosa (Honda). Sesto al traguardo Maverick Vinales, con la seconda Yamaha ufficiale, davanti a Johann Zarco (Yamaha Tech3), settimo. Per quanto riguarda gli altri italiani, ottavo posto per Danilo Petrucci (Ducati) e decimo per Andrea Iannone (Suzuki).

