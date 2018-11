Il gp di Valencia, ultima prova del mondiale di Motogp, è stato sospeso dopo 14 dei 27 giri in programma per la pioggia. Al momento della sospensione c'era in testa Rins, seguito da Dovizioso e Rossi. Caduti, tra gli altri, Marquez, Petrucci, Vinales, Miller, Morbidelli, A. Espargarro e Iannone. Si ripartirà, tempo permettendo, per gli ultimi 14 giri con quei tre in cima alla griglia. La gara è ripartita. Alla fine il successo è andato a Dovizioso su Ducati che ha precedutro Rins e P. Espargaro. Rossi è caduto a pochi chilometri dal traguardo quando era secondo. Quarto Pirro.



Ordine d'arrivo e classifiche dopo il Gp della Comunità valenciana, 19/a prova del Motomondiale 2018: MotoGp - Ordine d'arrivo 1. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati in 24:03.408 2. A.Rins (Spa) Suzuki +2«750 3. Pol Espargaro (Spa) Ktm 7»406 4. Michele Pirro (Ita) Ducati 8«647 5. Daniel Pedrosa (Spa) Honda 13»351 6. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 32«288 7. Johan Zarco (Fra) Yamaha 32»806 8. Bradley Smith (Gb) Ktm 33«111 9. Stefan Bradl (Ger) Honda 36»376 10.Hafizh Syahrin (Mal) Yamaha 37«198 - Classifica 1. Marc Marquez (Spa) 321 punti 2. Andrea Dovizioso (Ita) 220 3. Valentino Rossi (Ita) 195 4. Maverik Vinales (Spa) 193 5. Alex Rins (Spa) 149 6. Johan Zarco (Fra) 149 7. Cal Crutchlow (Gb) 148 8. Danilo Petrucci (Ita) 144 9. Andrea Iannone (Ita) 133 10.Jorge Lorenzo (Spa) 130



Moto2 - Ordine d'arrivo 1. Miguel Oliveira (Por) Ktm in 45'07»639 2. Iker Lecuona (Spa) Ktm a 13«201 3. Alex Marquez (Spa) Kalex 22»175 4. Mattia Pasini (Ita) Kalex 28«892 5. Remy Gardner (Aus) Tech 3 30»106 6. Fabio Quartararo (Fra) Speed 32«126 7. Marcel Schrotter (Ger) Kalex 33»086 8. Augusto Fernandez (Spa) Kalex 33«950 9. Andrea Locatelli (Ita) Kalex 35»707 10.Simone Corsi (Ita) Kalex 37«019 - Classifica 1. Francesco Bagnaia (Ita) 306 punti 2. Miguel Oliveira (Por) 297 3. Brad Binder (Rsa) 201 4. Alex Marquez (Spa) 173 5. Lorenzo Baldassarri (Ita) 162 6. Joan Mir (Spa) 155 7. Luca Marini (Ita) 147 8. Marcel Schrotter (Ger) 147 9. Mattia Pasini (Ita) 141 10. Fabio Quartararo (Fra) 138



Moto3 - Ordine d'arrivo 1 Can Oncu (Tur) Ktm in 43:06.370 2 Jorge Martin (spa) Honda + 4»1 3 John McPhee (Gb) 6«1 4 Fabio Di Giannantonio (Ita) Honda 12»9 5 Enea Bastianini (Ita) Honda 4«7 6 Jaume Masia (Spa) Ktm 21»1 7 Niccolo Antonelli (Ita) Honda 26«6 8 Nakarin Atiratphuvapat (Tha) Honda 30»8 9 Marcos Ramrez (Spa) Ktm 33«4 10 Celestino Vietti (Ita) Ktm 39»0 - Classifica 1. Jorge Martin (Spa) 260 punti 2. Fabio Di Giannantonio 218 3. Marco Bezzecchi (Ita) 214 4. Enea Bastianini 177 5. Lorenzo Dalla Porta (Ita) 151 6. Aron Canet (spa) 128 7. Jakub Kornfeil (Cech) 116 8. Gabriel Rodrigo (Arg) 116 9. Albert Arenas (Spa) 107 10. Marcos Ramirez (Spa) 102

