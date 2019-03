La stagione di MotoGp comincia nel segno delle emozioni forti. A Losail vince la Ducati di Andrea Dovizioso dopo un duello entusiasmante con la Honda del campione del mondo Marc Marquez. Sul podio anche Cruthclow. Splendida gara anche di Valentino Rossi che, partito 14esimo, rrecupera posizione su posizione e chiude quinto, alle spalle della Suzuki di Rins.



WHAT A THRILLER! 🔥@AndreaDovizioso won the drag race to the line by 0.023s! ⏱️#QatarGP pic.twitter.com/e9aHUeI1qC