Gp del Giappone, Rossi ottimista: «Circuito positivo per la Yamaha»

Valentino Rossi ci crede. La Yamaha è in crescita e così pensare a qualche soddisfazione finale non è del tutto un'utopia. In più domenica si corre a Motegi, un circuito sul quale la casa del diapason si esprime bene. «Questa è una pista buona per la Yamaha, i risultati positivi di 25 giorni fa ci hanno sorpreso - ha detto in conferenza stampa il Dottore -. Quando parli con i giapponesi loro sono sempre concordi, ma non sai mai quello che poi succede». Il pilota della Yamaha ha detto che a Motegi saranno verificate «le piccole novità, ma soprattutto capiremo se la maggior parte del vantaggio lo abbiamo avuto usando la gomma dura».



«È un weekend importante perché veniamo da una buona gara in Thailandia, dove sono stato abbastanza veloce. Dobbiamo capire se anche qui riusciremo ad essere competitivi» conclude Rossi.

