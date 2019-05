Jerez de la Frontera, botta al piede per Iannone: non può correre

Andrea Iannone non correrà la gara a Jerez de la Frontera. Il pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini non ha preso parte al Warm Up a causa della caduta sofferta in FP4. Una brutta botta al piede che ha complicato il quarto GP dell'anno per The Maniac in defezione anche per i test ufficiali previsti sulla stessa pista domani. «Andrea ha preso un brutto colpo alla gamba, nulla è rotto per fortuna».



«Non sarà in gara dopo il parere medico della mattinata - Le parole di Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing come riporta il sito della MotoGp - Non sappiamo bene che cosa si è fatto e dovremo fare altre analisi». Sui test: «Domani volevamo scendere in pista con due piloti ufficiali ma nulla. Abbiamo molte novità da provare come un nuovo telaio e tanta elettronica».

