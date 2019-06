Frattura «stabile» della sesta vertebra. È il risultato della tac cui è stato sottoposto Jorge Lorenzo, che quindi non potrà correre il gran premio d’Olanda. Ma certamente il pilota della Honda, caduto ad alta velocità durante la FP1, non sarà in pista nemmeno in Germania, per la gara di domenica 7 luglio. «La frattura è stabile, ma è un tipo di lesione che merita attenzione - ha detto a SkySport Angel Charte, medico del MotoGP - Lorenzo sarà visitato a Barcellona. Il recupero? Non sarà in tempi brevi, ma al momento non si può essere più precisi». Dopo la gara del Sachsenring ci sarà una sosta del motomondiale, che riprenderà il 4 agosto in Repubblica ceca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA