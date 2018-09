Rossi e la pace con Marquez: «No problem», ma gli nega la mano

Resta il gelo tra Valentino Rossi e Marc Marquez dopo le tensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto negli ultimi anni. Nella conferenza stampa alla vigilia delle prime libere del Gp di San Marino a Misano il Dottore ha rifiutato la stretta di mano dello spagnolo della Honda, che in un'intervista ha espresso il suo desiderio di fare pace con lui.



Interpellato sulle parole di Marquez, il campione di Tavullia ha tagliato corto: «Non saprei, mi è sembrata un po' strana la sua intervista perché tra di noi non c'è nessun problema, per me le cose vanno bene», ha detto Rossi con un sorriso ironico. «Per me va bene, non è assolutamente un problema stringergli la mano», ha risposto Marquez tendendo la mano verso Rossi e ricevendo un altro rifiuto: «Che posso dire, la situazione è questa ed è già la seconda volta. Ma non importa, gareggio lo stesso», ha detto a quel punto lo spagnolo.



L'ennesimo botta e risposta tra i due si è chiuso con le parole di Rossi: «Non c'è bisogno di stringergli la mano, va bene così, non c'è nessun problema», ha ribadito sorridendo.

