Moto, ecco il nuovo Sky Vr46: il fratello di Valentino punta al titolo in Moto2

uove ambizioni, stessa passione e voglia di continuare a coltivare il talento. Per tagliare insieme altri grandi traguardi, portando in alto il motociclismo italiano e i giovani che ne fanno parte. Dopo un titolo mondiale conquistato a 5 anni dalla sua nascita, lo Sky Racing Team VR46 è pronto ad affrontare la stagione 2019 – al via il prossimo 10 marzo in Qatar - nel segno della continuità, per raggiungere nuovi importanti obiettivi insieme alle sue 4 promesse del panorama motociclistico mondiale: Luca Marini, Nicolò Bulega, Dennis Foggia e Celestino Vietti Ramus. Tutti talenti italiani con l’ambizione di regalare adrenalina, spettacolo e divertimento in Moto2 e Moto3.



UN PROGETTO VINCENTE-Con Francesco Bagnaia, lo Sky Racing Team VR46 ha mantenuto una promessa: portare in MotoGP, partendo dalla Moto3, uno dei talenti su cui ha deciso di puntare. E lo ha fatto con il lavoro costante, lo spirito di gruppo e la passione per questo mondo, garantendo sempre l’atmosfera familiare e il clima ideale per esprimersi ai massimi livelli.



Il capolavoro del Campione del Mondo Moto2 Bagnaia e del Team rappresenta il primo grande risultato di un percorso che parte da lontano e affonda le radici su un terreno comune, quello condiviso da Sky e dalla VR46 di Valentino Rossi. Un terreno dove il talento è il perno intorno a cui ruotano le attenzioni di chi vuole premiare e valorizzare i giovani piloti italiani, contribuendo alla crescita della prossima generazione di Campioni.



Lo Sky Racing Team VR46 è pronto a ripartire dopo aver chiuso una stagione straordinaria: nel complesso, il neo campione del mondo Bagnaia e il compagno di squadra Luca Marini hanno vinto 9 delle 18 gare disputate, con un totale di 17 podi (4 di questi condivisi) e ben 8 pole position. Importanti piazzamenti sono stati raggiunti anche in Moto3 con Dennis Foggia, primo pilota della Generazione Z a salire sul podio nel 2018 e in lotta per il titolo di Rookie of The Year fino all’ultima gara, e con Celestino Vietti Ramus, terzo sotto la bandiera a scacchi in Australia alla sua seconda presenza mondiale.



NUOVA VESTE GRAFICA–In Moto2 e in Moto3, livree rivisitate nei colori e nelle linee, con un tocco di silver che dal serbatoio delle moto arriva fino alle tute dei piloti, ridisegnando l’intera immagine sportiva del Team. Un gioco di contrasti e luci che, grazie alla presenza dell’azzurro cromato, dà nuova freschezza a una veste grafica già collaudata negli anni.



LA SQUADRA–In questo contesto, Pablo Nieto si conferma per il quinto anno consecutivo un punto di riferimento dello Sky Racing Team VR46 nel ruolo di Team Manager, sia in Moto2 che in Moto3.



Il Team Coordinator resta Luca Brivio, mentre il nuovo coach di guida della VR46 Riders Academy è Roberto Locatelli, che subentra a Idalio Gavira. Voce tecnica della Moto2 su Sky Sport MotoGP dal 2016, Roberto ha alle spalle una lunga carriera nelle due ruote, con il titolo di Campione del Mondo vinto in 125 nel 2000.



MOTO2–Tante novità tecniche attendono Luca Marini e Nicolò Bulega nella nuova stagione. Dal motore unico Triumph, alla centralina Magneti Marelli, fino al nuovo sistema di qualifica. A supportare i due piloti in questo passaggio chiave ci sarà, come sempre, un Team collaudato e di grandissima esperienza, un punto di riferimento nella categoria insieme a Kalex, partner del progetto Moto2 fin dalla sua nascita.



VALENTINO- «Dai che ci divertiamo». È il videomessaggio di Valentino Rossi ai piloti dello 'Sky Racing Team VR46', presentato oggi nella sede Sky di Milano. Dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2 nel 2018 con Pecco Bagnaia, ora al Team Pramac in MotoGp, la squadra capitanata dal team manager Pablo Nieto, nata sei anni fa in sinergia tra il gruppo Sky e Valentino Rossi, punta al bis, confermando la propria matrice italiana. Quattro i piloti azzurri: Luca Marini e Nicolò Bulega in Moto2, Dennis Foggia e Celestino Vietti in Moto3. Una novità, Roberto Locatelli sarà il nuovo coach di pista: «Cercherò di essere utile ai giovani e cercare di trovare la soluzione giusta con i capi tecnici per le gare».

