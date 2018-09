Aragon, Marquez batte Dovizioso: primo podio Iannone, Rossi ottavo

Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Solo ottava la Yamaha di Valentino Rossi.

Quinta posizione per la Honda di Dani Pedrosa davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro ed alla Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci. Nona la Ducati di Jaxk Miller davanti alla Yamaha di Maverick Vinales che chiude la top ten.



«Mi sono preso anche dei rischi mettendo un altro tipo di gomma e siamo riusciti a fare una battaglia memorabile (con Dovizioso e Inannone, ndr)». Alla fine del Gp di Aragon Marc Marquez ha gli occhi lucidi, tanta è la gioia per una vittoria che lo avvicina ancora di più al trionfo nel Mondiale piloti classe MotoGp. «Eravamo testa a testa - afferma il pilota spagnolo della Honda - ad un certo punto mi sono ritrovato a bordo pista sul punto di cadere».

