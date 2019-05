Moto Gp, Dovizioso è in fiducia: ​«A Jerez punto a salire sul podio»

«Come l'anno scorso, arrivo a Jerez in testa al campionato della MotoGp, ma credo che quest'anno siamo in una situazione diversa, siamo un pò più competitivi». Andrea Dovizioso si mostra fiducioso alla vigilia delle libere che introdurranno alla gara di domenica. Il pilota Ducati non si nasconde che «il mondiale è ancora molto lungo, quindi può succedere di tutto, abbiamo ancora molte cose da fare, ma sono felice di essere in Europa e a Jerez. L'anno scorso, alla fine, la gara è andata male - ricorda, pensando alla caduta che lo coinvolse con Pedrosa e Lorenzo, dando via libera al successo di Marc Marquez - ma la velocità in gara c'era. Adesso c'è un nuovo asfalto e questo riguarderà tutti, ma sono fiducioso, ho un buon feeling. Il podio, a Jerez, è l'obiettivo. Devo pensare al campionato. Non vedo l'ora di iniziare il weekend perché voglio mettere alla prova la nostra velocità quest'anno».

