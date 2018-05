di Redazione Sport

«Il team ed io ci siamo avvicinati, mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo». È il segnale di ottimismo che Andrea Dovizioso ha affidato a Sky Sport, parlando della trattativa con la Ducati. «Il mio manager, Simone Battistella, arriva questa sera in Francia e lavoreranno insieme, speriamo di chiudere in questi giorni - ha aggiunto il pilota forlivese a Le Mans - Ducati si è avvicinata, sono contento di come sta andando, riconosco tanto supporto da tantissime persone e questo mi ha fatto particolarmente piacere. Ci sono stati tanti aiuti per cercare di far sì che continuasse il nostro matrimonio. Ora dobbiamo continuare ad essere lucidi come abbiamo fatto a Jerez. Sono molto contento di come stiamo lavorando. Qui, sulla carta, la pista è più favorevole a noi, anche se le condizioni sono diverse dall'anno scorso».

