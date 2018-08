Lorenzo non vuole più fermarsi: «Pista Silverstone mi piace molto»

di Redazione Sport

«Il terzo GP del mese di agosto arriva dopo la mia vittoria in Austria, che è stata sicuramente la gara più impegnativa di tutta la stagione, soprattutto perché abbiamo continuato a fare dei miglioramenti importanti durante tutto il weekend». Jorge Lorenzo è pronto a tornare in pista a Silverstone con la sua Ducati, domenica per il Gp d'Inghilterra. «Penso che stiamo lavorando molto bene e - aggiunge il pilota spagnolo - che possiamo essere competitivi su tutti i circuiti. Silverstone è un tracciato che mi piace molto e dove ho degli ottimi ricordi, ma c'è sempre un'incognita per quanto riguarda le condizioni meteo che troveremo durante il fine settimana. Sicuramente sarà un elemento importante, e ovviamente preferirei che fosse una gara asciutta, ma in ogni caso è sempre bello correre qui in Inghilterra, un Paese con molta tradizione nel motorsport e con tanti appassionati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA