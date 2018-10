Moto Gp, Marquez vede il titolo: «A Motegi primo match ball»

«Abbiamo il primo match ball per il titolo nella gara di casa della Honda, Gp molto importante per il team. Cercheremo naturalmente di ottenere il miglior risultato di fronte alle persone della Honda e ai tifosi di casa». Lo dice Marc Marquez a pochi giorni dal Gp del Giappone, dove in caso di vittoria conquisterebbe il settimo titolo iridato, il 5° in MotoGp. «Motegi è una pista di stop-and-go dove la forte accelerazione è un fattore chiave, quindi dovremo lavorare sodo e migliorare un pò in quel settore se vogliamo combattere con Ducati -aggiunge il 25enne spagnolo- Altrimenti, cercheremo di rimanere concentrati e calmi e gestire la situazione nel miglior modo possibile. L'importante è raggiungere l'obiettivo prima o poi».

