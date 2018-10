Marquez cannibale a Phillip Island: «Voglio vincere anche in Australia»

«Nel 2014 e nel 2016 ho vinto il Mondiale a Motegi e qui in Australia sono caduto, questa volta cercherò di essere più concentrato e proverò comunque a vincere»: il campione della Motogp Marc Marquez conferma la sua fama di pilota cannibale assetato di vittorie, nonostante abbia il titolo iridato già in bacheca, e nella tradizionale conferenza stampa in vista del gran premio di Phillip Island rinnova la sua sfida ai concorrenti. «Ancora non ho avuto tempo di riflettere a freddo su questa stagione, ha detto il neocampione del mondo ai microfoni di Skysport, ma sicuramente posso dire che abbiamo fatto un grande lavoro con il team. La Ducati è andata molto forte, dobbiamo fare un altro step in avanti in vista del 2019». E sul secondo posot nel Mondiale non ha dubbi: «penso che Dovizioso sia più forte, anche Valentino va veloce, ma se dovessi scommettere lo farei su Andrea». Marquez poi si apre ai ricordi: «Nel 2013 ho imparato che nella vita può succedere di tutto, nel 2015 che nessuno è invincibile, che tutti devono imparare e crescere per migliorarsi. Anche il 2016 è stato un anno molto bello, nel 2017 e nel 2018 ho imparato che devo guardare tutti senza tralasciare nessuno, mi riferisco chiaramente a Dovizioso, non bisogna sottovalutare nessun pilota». Infine, a una domanda sulle sue qualità, si lascia andare a una battuta: «Ci sono tante cose in cui non sono bravo... Non so giocare a ping pong ad esempio, tutti i meccanici mi hanno battuto!».

