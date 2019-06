Moto Gp , Marquez è prudente: «Arriveranno anche gare difficili»

«Arriveranno anche gare in cui avremo delle difficoltà e ne mancano ancora tante alla fine. Quindi serve calma». Nonostante il suo mondiale 2019 abbia già preso una piega favorevole, Marc Marquez si è mostrato prudente durante la conferenza stampa di presentazione del TT di Assen, in programma domenica. «Di sicuro sono molto contento di come è andata fino ad ora la stagione - ha aggiunto il campione del mondo della MotoGp, dall'altro dei 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso - Dobbiamo cercare di gestire bene le situazioni future e lavorare più duro. Abbiamo davanti due appuntamenti impegnativi, devo cercare di dare il meglio prima della sosta».

