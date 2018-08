Silverstone, doppietta Ducati: pole di Lorenzo davanti a Dovizioso

di Redazione Sport

Doppietta Ducati nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna classe MotoGp, in programma domani a Silverstone. Lo spagnolo Jorge Lorenzo ha conquistato la pole, su una pista in parte bagnata,col tempo di 2'10«155, precedendo di 155 millesimi Andrea Dovizioso. In prima fila anche la Yamaha Tech3 di Johann Zarco, che ha fatto segnare il terzo tempo. Quinto in griglia Marc Marquez (Honda). Sesto Danilo Petrucci (Ducati) e 7/o Andrea Iannone (Suzuki). Solo 12/o Valentino Rossi, dietro anche a Vinales con l'altra Yamaha.



Tito Rabat ha riportato fratture multiple alla gamba destra nella caduta di cui è stato vittima durante le quarte ed ultime prove libere MotoGp del Gp di Gran Bretagna. Secondo quanto reso noto dal team Avintia Racing, lo spagnolo è stato trasferito in elicottero all'University Hospital di Coventry per ulteriori controlli.

