Motogp, chiusi i test di Jerez: ​Quartararo e Crutchlow i più veloci

L'ultima ora dei test MotoGp svoltisi oggi sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna), dove ieri si era corsa la quarta gara stagionale, aggiorna la classifica dei tempi fatti segnare dai protagonisti, col francese della Yamaha Fabio Quartararo che chiude davanti a tutti con 1'36«379, precedendo Cal Crutchlow (Honda, 1'36»797) e Franco Morbidelli (Yamaha, 1'37«093). Quartararo, a lungo detentore del miglior crono, era stato superato dal britannico ma ha infine messo in fila tutti nelle ultime tornate. Settimo tempo assoluto per Marc Marquez (Honda, 1'37»260), mentre sono rimasti su livelli più alti Andrea Dovizioso (Ducati, 11/o con 1'37«601) e Valentino Rossi (Yamaha, 17/o nei tempi con 1'38»056). I piloti hanno lavorato sulla pista andalusa per circa dieci ore, dalle 10 alle 18.

