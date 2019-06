Gp Assen, Rossi vuole il podio: «Pronti a lottare per il vertice»

«Dopo una gara sfortunata a Barcellona siamo pronti per le due sfide di fila ad Assen e Sachsenring. A Montmeló abbiamo lavorato bene e siamo stati molto veloci, e per l'Olanda abbiamo lavorato duro per poter di nuovo lottare tra i primissimi. Dopo i test in Catalogna credo che ci aspetti una buona gara, faremo il nostro meglio». Sono le parole del 9 volte iridato Valentino Rossi, il pilota della Yamaha è pronto al riscatto nel Gp d'Olanda sul circuito di Assen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA