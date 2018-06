Moto, Rossi paura per Pirro: «Intervenire sulla sicurezza»

«Quando ho visto le prime immagini e ho capito dove era caduto Michele e l'ho visto in terra senza sensi, ho avuto molta paura: lì si va veramente forte. È andata molto bene che non ha toccato il muretto laterale». Valentino Rossi, dopo le libere del Gp d'Italia al Mugello, ha voluto inviare parole di solidarietà a Michele Pirro, vittima di un pauroso incidente al termine del rettilineo principale del circuito toscano. «Ora è giusto che se ne parli in commissione sicurezza».



Nel punto in cui Pirro è stato protagonista di un pauroso incidente, c'è un avvallamento causato dalla conformazione della collina che crea una specie di 'gobbà prima di arrivare alla curva. «Secondo me quello è uno dei punti che fa più paura, fra tutti i circuiti dell'intera stagione - ha proseguito Rossi - Penso che quando Pirro è arrivato a frenare, inizialmente non ha sentito il freno anteriore, allora ha forzato sulla leva e a quel punto la ruota si è bloccata di colpo catapultandolo in alto e causando una carambola paurosa. A vedere le immagini mi sembra quindi che non sia stato un problema tecnico ma un insieme di cause. Chiedere di modificare il circuito? Non so bene cosa si potrebbe fare, magari smussare la collinetta ma poi dovremmo anche essere certi che venga fatto un bel lavoro. È giusto che se ne parli in commissione sicurezza».



© RIPRODUZIONE RISERVATA