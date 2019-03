«Non ho mai pensato che potessero toglierci la vittoria conquistata in Qatar. Non mi sono preoccupato per i punti, non ho trascorso settimane strane». Lo dice Andrea Dovizioso in merito alla decisione della Corte d'Appello della Fim di confermare il suo successo nel Gp del Qatar rigettando il ricorso di 4 team per lo spoiler montato sulla sua Ducati. «La vittoria è stata il coronamento di un grande weekend, sono soddisfatto», aggiunge il forlivese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA