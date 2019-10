Con la vittoria del mondiale in Thailandia Marc Marquez conquista l'ottavo titolo iridato, il sesto in MotoGp, successo che lo proietta nel gotha dei campioni del motomondiale: ora sono tre i piloti ad aver vinto sei o più titoli in top-class: Agostini, 8, Rossi, 7, e Marquez, 6.



Tra i numeri della fantastica carriera del campione spagnolo da segnalare come sia il più giovane a vincere sei mondiali in top-class a 26 anni e 231 giorni, strappa il record ad Agostini, che aveva 29 anni e 25 giorni quando vinse il suo sesto titolo in 500cc nel 1971. Marquez è anche il più giovane a vincere 8 titoli in tutte le classi. Prende il record da Hailwood, che aveva 27 anni e 112 giorni quando vinse il suo ottavo titolo (350cc, 1967, Brno).



Le otto pole position ottenute in stagione da Marquez portano a 88 il suo bottino in carriera, un record assoluto, dal 1974, anno in cui si è cominciato a registrare la pole position come dato. Una stagione questa ancora migliore di quella passata per lo spagnolo che ha ottenuto più vittorie, 9, più podi, 13, e più le pole position, 8, degli altri avversari nel mondiale.

