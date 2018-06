Lorenzo-Honda: questione di ore per l'annuncio ufficiale

Jorge Lorenzo sarà un pilota Repsol Honda per le prossime due stagione. È l'anticipazione di Sky Sport ripresa dal sito ufficiale della MotoGp nel corso di una giornata nella quale il mercato piloti era stato scosso dalla separazione, proprio dal team ufficiale HRC, di Dani Pedrosa. Il sito sportivo italiano parla di “pazza combinazione” per descrivere quello che sarà un team dal potenziale enorme. I dettagli: Lorenzo, già da tempo definito in uscita dal Ducati Team, potrà beneficiare di un biennale dopo che le trattative per il “secondo” di Marc Marquez erano andate a vuoto con altri top rider. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

