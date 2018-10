MotoGp, la prima volta di Marquez: «Stimolante correre in Thailandia»

«Sarà stimolante correre per la prima volta in Thailandia, ci saranno molti tifosi sugli spalti e questo è sempre positivo. Dobbiamo rimanere calmi e concentrati, sarà importante gestire bene il weekend lavorando come sappiamo». Sono i propositi di Marc Marquez, il campione della Honda che arriva all'appuntamento del Buriram International Circuit, 15esima prova stagionale della MotoGp, con un vantaggio di 72 punti nella classifica mondiale su Andrea Dovizioso. «A febbraio abbiamo effettuato un buon test su questa pista ma dobbiamo resettare tutto a partire da venerdì mattina -prosegue lo spagnolo-. In alcuni punti la pista è insidiosa ma in generale è ottima. Certamente le alte temperature e l'umidità metteranno a dura prova il fisico ma quando sei in sella alla tua moto tutte queste cose svaniscono e si pensa solo a correre».

