Dovizioso leader nelle prime libere in ​Repubblica Ceca

Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale mette la sua firma sulle prime libere della MotoGp a Brno in Repubblica Ceca, appuntamento che segna il ritorno in pista del Circus dopo la pausa estiva. Il pilota forlivese in 1'56«919 ha preceduto di un soffio la Honda del campione del mondo Marc Marquez (+0»029) e la Yamaha di Maverick Vinales (+0«063). Solo decima l'altra Yamaha guidata da Valentino Rossi con un distacco di poco meno di un secondo da Dovizioso (+0»908).

© RIPRODUZIONE RISERVATA