Rossi: «Sepang pista difficile ma pronto a dare il massimo»

«Dobbiamo ora concentrarci sull'ultima gara oltreoceano a Sepang. Dobbiamo lavorare duro per essere competitivi in ogni corsa. Non si tratta di uno dei circuiti da me preferiti ma faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile». Sono le parole di Valentino Rossi pronto al penultimo appuntamento stagionale della MotoGp che si corre in Malesia. Sesto nell'ultima gara a Phillip Island, vinta dal compagno di scuderia, il campione di Tavullia vede allontanarsi la seconda posizione nella classifica piloti con Andrea Dovizioso avanti di 15 punti. «Sfortunatamente in Australia ho perso punti importanti per il mondiale e mi spiace per questo ma sono contento per Vinales e la Yamaha».

