MotoGp, trionfa Marquez e vola in classifica: Iannone terzo, Valentino è quinto. Brutto incidente tra le Ducati e Pedrosa

JEREZ DE LA FRONTERA - Marc Marquez trionfa nel Gp di Spagna e va in fuga per il titolo. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalle quinta posizione in griglia, bissa il successo ottenuto in America approfittando alla grande della giornata nefasta della Ducati. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono infatti usciti di scena a 8 giri dalla fine, mentre erano in lotta per il podio, a causa di un incidente che ha coinvolto anche l'altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa.



A innescare la caduta è stato Lorenzo, che ha chiuso la traiettoria in curva entrando a contatto con Pedrosa e rimbalzando poi sulla moto di Dovizioso che arrivava all'esterno dopo un tentativo di sorpasso andato a vuoto ai danni del compagno di squadra. Il podio è quindi completato dal francese Johann Zarco con la Yamaha del team Tech 3 e da Andrea Iannone con la Suzuki.



Quarto Danilo Petrucci con la Ducati Pramac, quinto Valentino Rossi con la Yamaha ufficiale. Da segnalare la buona prova del rookie Franco Morbidelli (Honda), giunto nono. Nella classifica iridata Marquez sale a 70 punti, a +12 su Zarco e a +20 su Maverick Vinales (Yamaha), settimo oggi al traguardo. Iannone è quarto con 47 punti davanti a Dovizioso, scivolato a 24 lunghezze da Marquez. Ancora più staccato Rossi, sesto a -30 dallo spagnolo.

