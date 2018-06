Mugello, Valentino Rossi in pole position

Splendida pole per Valentino Rossi al Mugello che con un gran giro ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46«208, nuovo record della pista. In prima fila anche Jorge Lorenzo (DucatI), staccato di 35 millesimi, e l'altra Yamaha di Maverick Vinales. Andrea Iannone (Suzuki), dominatore delle prove libere, si è dovuto accontentare della 4/a piazza, accanto a Danilo Pertucci (Ducati) e Marc Marquez (Honda). Andrea Dovizioso ha ottenuto il 7/o tempo. Per Rossi questa è la 55/a pole position in top class, l'ultima risaliva al Gp di Motegi 2016. Domani alle 09,40 il via al warm up, poi alle 14,00 la partenza della gara.

