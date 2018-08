Hayden morto in bici, la famiglia chiede 6 milioni all'automobilista

La famiglia di Nicky Hayden, il pilota statunitense morto nel 2017 dopo un incidente stradale a Misano Adriatico (Rimini), ha chiesto sei milioni di euro di risarcimento. Hayden era stato travolto mentre era in bici: il Resto del Carlino spiega come la richiesta di risarcimento dei familiari del campione di motociclismo sia pervenuta ai legali Pierluigi Autunno e Francesco Pisciotti, avvocati del 31enne di Morciano che guidava l'auto contro la quale si scontrò il pilota a un incrocio di Misano.



Il processo per omicidio stradale inizia il 10 ottobre in Tribunale a Rimini, mentre il prossimo 9 settembre, durante la MotoGp di Misano, sarà inaugurata una stele in memoria di Hayden nel luogo dell'impatto tra via Tovoleto e Cà Raffaeli.



