Petrucci dà spettacolo sulla Ducati: prima vittoria in carriera al Mugello

Danilo Petrucci ha vinto il Gp d'Italia nella classe MotoGp, sul circuito del Mugello. Il pilota della Ducati ha preceduto l'Honda di Marc Marquez e l'altra Ducati del compagno di squadra, Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, partito in 18ma posizione, si è ritirato dopo una caduta al 9/o giro. Per il pilota umbro è la prima vittoria in carriera nella classe regina. Tutto si è deciso alla curva San Donato dell'ultimo giro: i tre piloti si presentano alla staccata insieme, Dovi si tocca con Marquez e Petrucci si riprende la testa della corsa che manterrà fino all'arrivo. Valentino Rossi ha invece chiuso nel peggiore dei modi il suo disastroso weekend: partito dalla 18/a piazza, nel corso del 5/o giro si è reso protagonista di un'escursione nella ghiaia dopo un'incomprensione con Rins, poi al 7/o è caduto alla curva Arrabbiata 2 mentre occupava la 22/a posizione. Alla luce di questi risultati, Marquez allunga in campionato con 115 punti, seguito a -12 da Dovizioso e a -27 da Rins, oggi 4/o sul traguardo,





