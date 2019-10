Fabio Quartararo conferma il suo gran momento di forma, almeno nei giorni che precedono le gare, e strappa la pole anche nel Gp di Thailandia. Il francese della Yamaha Petronas, dopo aver fatto faville nelle prove libere, si è ha confermato in qualifica mettendo in fila la Ymaha di Maverick Vinales e la Honda di Marc Marquez, sempre più vicino al titolo mondiale. Due italiani in seconda fila: Franco Morbidelli e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso ha fatto il settimo tempo e partirà dalla terza fila, come Valentino Rossi che non è andato oltre il nono tempo.



Per il giovane Quartararo, rivelazione del motomondiale, è la quarta pole stagionale. Sul circuito di Buriram ha fatto il miglior tempo in 1:29.719, staccando di 106 millesimi Vinales e di 212 millesimi il campione del mondo Marquez, che si è ripreso benissimo dopo il terribile incidente di ieri. Lo spagnolo però è caduto anche oggi, così come diversi altri piloti, tra i quali Rossi, nessuno di loro ha riportato conseguenze. Ottima la prestazione di Franco Morbidelli, che ha chiuso con il quarto tempo a 712 millesimi da Quartararo, seguito da Danilo Petrucci con 803 millesimi di ritardo. Un po' in ombra la prova del Dottore, che alla fine chiude con il nono tempo a oltre un secondo di distacco dal battistrada e domani partirà in terza fila.



