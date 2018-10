MotoGp, Rossi: in Thailanda l'obiettivo è tornare sul podio

«Come sempre daremo il massimo per fare una buona gara. L'obiettivo è quello di tornare a lottare per il podio». È pronto per il Gp di Thailandia il 9 volte iridato, Valentino Rossi, a caccia di un risultato importante sul circuito di Buriram dopo l'ottavo posto nel Gp di Aragon. «Dopo tanti Gp in Europa è ora di andare in Thailandia dove abbiamo effettuato un test a febbraio -prosegue il pilota della Yamaha attualmente terzo in classifica con 159 punti-. Buriram non è uno dei miei circuiti favoriti ma sarà un altro weekend importante per migliorare la moto e incontrare tifosi molto appassionati».

