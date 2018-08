Silverstone, la polemica di Dovizioso: «Decisioni piloti? Non ero invitato»

di Redazione Sport

«È stata una gestione strana. Non sono stato invitato a nessuna riunione. Non punto il dito su nessuno, ma...». Così Andrea Dovizioso, a caldo, aveva commentato la scelta dei piloti di annullare il Gp di Gran Bretagna classe MotoGp a causa della pista impraticabile per la pioggia, salvo poi approvare in pieno la scelta dei colleghi e della direzione corsa: «Anche per me alla fine non c'erano le condizioni di sicurezza per correre. È stato un vero peccato perché eravamo molto competitivi, soprattutto sull'asciutto», ha sottolineato il pilota della Ducati.



«Un weekend che stava andando bene per noi si è tramutato in una situazione inaccettabile - ha detto ancora Dovizioso -. Bisognerà capire bene cosa è successo. Ne parleremo in Safety Commission alla prossima gara, perché riasfaltare un circuito e poi trovarlo con più buche di prima e con un problema di drenaggio non va bene per un campionato di questo livello». «Le previsioni erano corrette, ha piovuto tutto il giorno, la pista era in pessime condizioni. C'è stata la conferma che l'asfalto non drenava bene e la situazione non è mai migliorata - le parole di Jorge Lorenzo -. Noi piloti ci siamo riuniti con la direzione gara e abbiamo deciso di cancellare la gara perché il tracciato non offriva le condizioni per correre in sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA