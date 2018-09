Il casco speciale di Valentino Rossi per Misano 2018 è un richiamo agli anni '80 e ad una delle sue pellicole più celebri. Dopo aver saltato la gara di casa dello scorso anno a causa di un infortunio, il pesarese è tornato e come sempre ha mostrato al box Yamaha la nuova creazione di Aldo Drudi, l'artista che lo segue fin dal debutto in 125. 'Back to Misanò, il casco per la tappa romagnola è ispirato alla saga di 'Ritorno al Futurò con Rossi nei panni di Martin McFly e il capotecnico Silvano Galbusera in quelli di Doc, lo scienziato più famoso della decade. Sul lato sinistro non può mancare la DeLorean mentre sulla destra la data di domani, 9 settembre 2018, giorno della gara e del ritorno alla bagarre sulla pista di casa.

