De Magistris difende i tifosi azzurri: «Ingiusto vietare trasferta a Torino»

«Una grande ingiustizia». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris definisce la decisione di vietare la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli ai residenti in Campania. «È un'ingiustizia mai come in questo momento - aggiunge de Magistris - in cui, soprattutto dopo la serata di ieri, siamo tutti carichi e motivati per la speranza di poter ancora giocarcela per lo scudetto. Sottrarre ai tifosi napoletani di Napoli questa emozione è una cosa ingiusta, grave e che mi auguro fino all'ultimo momento possa essere rivista. Sarebbe un bel segnale».



Quella tra Juventus e Napoli che si disputerà domenica sera a Torino «sarà una grande sfida tra una squadra che ha vinto e sta vincendo tutto e una squadra che sta giocando un grande calcio e che non molla mai, che ci crede fino alla fine. Siccome abbiamo un grande sogno nel nostro cuore - conclude de Magistris - sarebbe bello poter vedere anche i nostri tifosi domenica allo stadio di Torino».

