Canottaggio, Mondiali coastal rowing: tre medaglie per l'Italia

Giornata da incorniciare quella vissuta sulla Bazan Bay a Victoria, in Canada, con quattro società italiane che hanno vinto due medaglie d'oro (CC Saturnia, Tirrenia Todaro, SC Ginnastica Triestina) e una di bronzo (SC Padova) ai mondiali Coastal Rowing. La prima medaglia d'oro, e titolo mondiale, è stata vinta da Eleonora Denich e Federica Molinaro (Ginnastica Triestina) che, nel doppio femminile, hanno messo in fila rispettivamente gli equipaggi di Francia02 e Francia01. Dopo poco è stata la volta del quattro di coppia misto tra CC Saturnia e Tirrenia Todaro (Gustavo Ferrio, Stefano Morganti, Leone Maria Barbaro, Piero Sfiligoi, timoniere Piero Todesco) a scompaginare gli avversari e riportare in Italia per la seconda volta consecutiva l'oro e il titolo mondiale nell'ammiraglia del coastal rowing.



Il bronzo è arrivato, infine, da Simone Martini (SC Padova) che nel singolo, a causa di alghe impigliate nella deriva, non ha potuto difendere nel migliore dei modi il titolo vinto lo scorso anno. Martini si e piazzato terzo dietro a Germania02, seconda, e al Perù, primo. Tra gli altri piazzamenti degli italiani il sesto posto di Annalisa Cozzarini (Ginnastica Triestina) nel singolo femminile, l'ottavo di Federico Garibaldi (SC Elpis) ed il 13esimo di Rosario Panteca (SC Ginnastica Triestina) nel singolo maschile, ed il nono di Annalisa Cozzarini e Rosario Panteca (Ginnastica Triestina) nel doppio misto. Nel 2019 il campionato del mondo di Coastal Rowing si terrà a Hong Kong.



