Olimpiadi della Gioventù 2022 al Senegal: la prima volta dell'Africa

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha approvato oggi all'unanimità a Buenos Aires una mozione che conferma che i prossimi Giochi olimpici della gioventù per il 2022 si svolgeranno a Dakar, in Senegal. È la prima volta che le Olimpiadi si tengono nel continente africano confermando, con voto palese e con applausi di Buenos Aires, una decisione presa al termine dei Giochi di Pyongyang. La proposta formale di assegnare al Senegal i Giochi è stata formulata da Mario Pescante, nella sua qualità di presidente della Commissione per le Relazioni internazionali del Cio, che ha sottolineato come «finalmente il quinto cerchio dei Giochi olimpici, quello africano, ha avuto giustizia». La candidatura senegalese, definita «solida ed ambiziosa», ha prevalso rispetto a altre tre presentate da Botswana, Nigeria e Tunisia. La delegazione senegalese ai lavori della sessione del Cio è presieduta dal presidente senegalese, Maki Sall.

