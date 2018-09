Il ministro della Difesa Trenta incontra l'olimpionica Contrafatto

di Ebe Pierini

Era il 24 marzo 2012 quando tre colpi di mortaio colpirono Fob Ice, la base operativa avanzata italiana situata nel distretto del Gulistan, nella provincia di Farah. Erano le 18 locali. In Italia erano le 14.30. A quell’ora la sua vita cambiò completamente. Monica Contrafatto, all’epoca in forza al 1° reggimento bersaglieri di Cosenza, dopo l'arrivo di una prima bomba da mortaio fece sgomberare la propria tenda, indicando ai propri commilitoni di recarsi nei bunker e salvando loro la vita. Rimase gravemente ferita dall'esplosione di un'ulteriore granata e, malgrado il dolore lancinante, rifiutò le prime cure e incitò i propri commilitoni a reagire prima di accasciarsi stremata. In quell’attentato perse la gamba destra. È stata la prima donna soldato ad aver ricevuto un’onorificenza, la medaglia d’oro al valore dell’Esercito. Oggi è una soldatessa ma è anche un’atleta paralimpica con un palmares d’eccezione. È vicecampionessa mondiale nei 100 metri, medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Rio e, nei giorni scorsi è arrivata seconda agli Europei vincendo l’argento nei 100 metri piani. È appena uscito il suo libro: “Non sai quanto sei forte. Dall'attentato alle paralimpiadi: la mia rinascita”. È stata ricevuta dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, la quale ha raccontato l’incontro sui suoi profili social. «Quello che vedete, è il sorriso di una combattente che non si è mai arresa. E io oggi ho avuto il grande piacere di conoscerla. Un concentrato di forza e determinazione – ha commentato il ministro sulla sua pagina Facebook - Grazie a Monica e a chi, ogni giorno, tira fuori tutto il suo coraggio per rincorrere i suoi sogni, le sue speranze, ma soprattutto per dare qualcosa in più al Paese. Per servirlo, in un altro modo se necessario, proprio come mi ha detto lei».

