Olimpiadi giovanili, Giorgia Villa portabandiera azzurra in chiusura

Sarà Giorgia Villa la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura della terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili che si chiudono oggi a Buenos Aires. La 15enne ginnasta azzurra, vincitrice di tre medaglie d'oro (concorso generale, volteggio e corpo libero) e di una medaglia d'argento (alle parallele asimmetriche) e beniamina del pubblico argentino, sfilerà con il tricolore nella festa che si terrà nel Villaggio Olimpico, a conclusione di un'edizione record per la spedizione azzurra. Quando mancano ancora poche ore alla chiusura del programma di gara, l'Italia conta nel medagliere 39 medaglie (più quelle certe di Martina La Piana, che nel pugilato sarà impegnata nella finale che assegna l'oro nella categoria -51kg, e di Rosario Ruggiero, impegnato nella semifinale del karate kumite -68 kg) così ripartite: 15 ori (di cui 5 vinti in team internazionali), 12 argenti (2 in team internazionali) e 12 bronzi. Numeri che consentono alla delegazione tricolore di realizzare il nuovo primato di medaglie vinte nelle tre edizioni dei Giochi fino ad oggi disputate, superando così l'edizione di Nanchino 2014 in cui gli atleti italiani collezionarono 8 ori (di cui 1 vinto in team internazionale), 10 argenti (di cui 2 in team internazionali) e 9 bronzi (di cui 3 in team internazionali).



