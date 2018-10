Olimpiadi, Malagò: «Felici per gli elogi del Cio, l'Italia ha una grande opportunità»

«Ci hanno reso felici le parole che hanno speso Bach e Samaranch sulla candidatura di Milano-Cortina. E non era certo un discorso preparato. Penso che questa sia una grande opportunità per l'Italia, è un dato di fatto che ci sono le condizioni per considerarla tale». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo avere ascoltato a Buenos Aires le parole dei vertici del Cio sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Samaranch, alla guida del gruppo di lavoro del Comitato olimpico internazionale sui Giochi del 2026, parlando delle garanzie finanziarie del progetto italiano ha definito la Lombardia e il Veneto «due Regioni molto potenti». «Il fatto che ne abbia parlato come due Regioni trainanti, locomotiva dell'Europa, è sicuramente una sottolineatura importante», evidenzia il capo dello sport italiano, che poi si esprime così sulla possibilità di un coinvolgimento del governo anche per quanto riguarda l'aspetto economico. «Nel nostro Paese, negli ultimi tempi in particolare, c'è stata un'accelerata su tante cose inaspettate e insospettabili. E tutto, nel breve periodo. Di conseguenza potrebbero esserci dei cambiamenti anche in questo senso, ma non è obbligatorio che ci siano».



