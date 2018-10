Buenos Aires, show di Ceccon: 5 medaglie con l'oro nei 50 sl

Nella piscina dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018, il mattatore azzurro si chiama Thomas Ceccon (foto Simone Ferraro). Il giovane nuotatore, infatti, dopo aver messo in bacheca individualmente un argento e un bronzo nei 200 misti e nei 100 dorso e, in squadra, un bronzo nella staffetta 4x100 stile libero ha completato la collezione regalando all’Italia l’oro nei 50 sl (in 22”33) davanti al russo Markov e all’egiziano Sameh e l'argento nei 50 dorso dietro al russo Koleskinov.



L'Italia al momento conta nel medagliere 6 ori (di cui 3 vinti in team internazionali), 6 argenti (1 in team internazionale) e 7 bronzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA