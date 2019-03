Olimpiadi, Cio accetta breakdancing, surf, arrampicata e skateboard

Il comitato esecutivo del Cio ha accettato la proposta della commissione del programma olimpico per i Giochi di Parigi 2024, ammettendo come nuovi sport: Breakdancing, surf, arrampicata e skateboard. «Tutti e quattro questi sport proposti sono chiaramente in linea con l'Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei Giochi olimpici più equilibrato nel genere, più giovane e più urban. Offrono l'opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione», ha detto il presidente del Cio Thomas Bach. «In attesa dell'esito della Sessione Cio, è importante notare che gli sport saranno inclusi provvisoriamente. La decisione finale dovrebbe essere presa solo alla fine del 2020».

© RIPRODUZIONE RISERVATA