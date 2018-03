Prima medaglia per l'Italia, Bertagnolli-Casal di bronzo

Si tingono subito di azzurro le Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang. Nella discesa libera di sci alpino Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno infatti ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria visually impaired. I due sciatori trentini hanno fermato il tempo sul 1:26.46. L'oro è andato al grande favorito della gara, il canadese Macroux (1:23.93), l'argento allo slovacco Krako (1:25.35). «Meglio di così non poteva andare - ha dichiarato Bertagnolli - sapevamo che potevamo fare bene ma non speravamo in un risultato così importante. Ora speriamo di fare ancora di più e di migliorare questa medaglia, daremo il massimo». «Siamo stati fortunati -ha detto Casal- non sentivamo la pressione addosso, forse paradossalmente la sentiremo più adesso. Questa avventura non poteva iniziare in modo migliore, questa medaglia ci dà la carica per affrontare le altre gare che ci attendono».

