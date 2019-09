Tokyo 2020, Malagò soddisfatto: «Mai tanti qualificati a un anno dai Giochi»

«La scorsa settimana nel completo, siamo a 125 qualificati, mai eravamo stati così in alto in questo punto dell'anno, con ulteriori possibilità di incremento ulteriore. Abbiamo anche un'incredibile divisione tra maschietti e femminucce. Siamo 63 a 62, una bella gara». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto alla presentazione del Longines Global Champions Tour che prenderà il via dal 5 al 8 settembre allo stadio dei Marmi del Foro Italico.

