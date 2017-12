Il Natale amaro della Salernitana: mai chiedere regali sotto l'albero

di Enrico Vitolo

Per i regali di Natale chiedere a qualcun altro. Questo perché il mese di dicembre è tutt’altro che uno dei preferiti della Salernitana, specie poi quando ci sia avvicina alle festività. Nelle ultime tre gare dell’anno, infatti, i granata fanno molta fatica. Sarà anche una casualità ma ormai è diventata una costante poco piacevole. Di regali neanche a parlarne. Nella stagione attuale sono stati tre i punti conquistati, a Chiavari contro l’Entella l’unico regalo scartocciato. Poi a ruota le pesanti sconfitte contro Foggia e Palermo. Le cose non sono andate tanto meglio nelle stagioni precedenti. Anzi. Nello scorso campionato con Alberto Bollini appena arrivato sulla panchina della Salernitana furono sempre tre i punti “trovati” nella coda del girone di andata: vittoria contro il Perugia e sconfitte contro Carpi e Avellino. Ancora peggio andò nel primo anno di serie B. Molto peggio. Con Torrente alla guida tecnica arrivarono addirittura tre sconfitte, una più pesante dell’altra. Prima a Modena, poi con il Cagliari all’Arechi ed infine a Como, tre passi falsi che costrinsero i granata a chiudere l’anno all’ultimo posto in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA