Battendo per 2-1 il Benevento, il Pescara si porta al comando solitario della classifica di Serie B con 15 punti: non accadeva dal giugno 2012, quando il Pescara di Zeman chiuse il campionato al primo posto, davanti al Torino per via della differenza reti. Oggi all'Adriatico i ragazzi guidati da Pillon hanno conquistato i tre punti al cospetto di un Benevento deludente. In vantaggio con Mancuso (capocannoniere della B con 5 reti) al 38' del primo tempo, gli abruzzesi sono stati raggiunti dagli ospiti al 5' della ripresa, grazie a una rete su punizione di Viola. Gol-vittoria del Pescara con Machin all'8'.

